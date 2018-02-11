تحرير طفل مختطف منذ أسبوع في طبرق

تمكن عناصر البحث الجنائي طبرق، صباح اليوم الأحد من تحرير الطفل محمد خالد المريمي المختطف منذ أسبوع من قبل تشكيل عصابي يطالب بفدية مقابل إطلاق سراحه.

وقال مصدر أمني بطبرق، إن عناصر البحث الجنائي عثروا على الطفل محمد المريمي في إحدى المزارع بضواحي المدينة بعد أن حددوا موقعه عن طريق تتبع الهاتف الخاص بأفراد العصابة.

وأكد المصدر أن العصابة التي اختطفت الطفل، تتكون من ثلاثة أشخاص، ليبي ومصري وسوداني، وكانوا قد طالبوا أسرته بدفع مبلغ مليوني دينار مقابل إطلاق سراحه .

يذكر أن الطفل محمد خالد المريمي اختطف الثلاثاء الماضي، أثناء عودته من مدرسته “ابن خلدون” بحي المنارة القريبة من منزل أسرته.

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