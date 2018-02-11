مناظرة توعوية في جامعة طرابلس حول عملية تسجيل الناخبين

شهد مدرج كلية الطب البشري بجامعة طرابلس، مناظرة توعوية حول عملية تسجيل الناخبين، تحت عنوان : “التسجيل واجب وطني”.

المناظرة أقامتها المنظمة الدولية للمناظرات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واتحاد طلبة كلية الطب، حيث توالت حجج فريقي كل من الموالاة والمعارضة، وقد انتهت المناظرة بفوز فريق الموالاة، الذي أكد على أهمية وضرورة التسجيل في سجل الناخبين.

يشار إلى أن المناظرة حضرها فريق من إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، وعدد من موظفي مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، إلى جانب طلبة الجامعة.

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