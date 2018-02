وزارة العمل و التأهيل تنظم ورشة عمل بعنوان “تطوير سوق العمل وتمكين الشباب”

المتوسط :

نظمّت وزارة العمل والتأهيل، ورشة عمل بعنوان “تطوير سوق العمل وتمكين الشباب ” ،، تحت شعار ” سوق واعِد .. لشباب فاعِل ” لرسم خارطة طريق موحّدة بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ، للعمل من خلالها على تطوير هيكلية السوق الليبي .

و تهدف الورشة إلى دراسة مؤشرات سوق العمل الحالية وسبل تمكين الشباب ، وكذلك وضع إستراتيجية ورؤية شاملة تنظّم سوق العمل الليبي مما ينعكس إيجابياً على توفير بيئة عمل تتلائم مع قدرات الشباب بمختلف تخصصاتهم ومهاراتهم

و تأتي الورشة بحضور وزير العمل والتأهيل و وزير التخطيط ، ووزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة ، ولفيف من الخبراء والمختصين والأكاديميين ، بالإضافة إلى حضور فئات شبابية فاعلة وعدد من منظمات المجتمع المدني .

وتستمر هذه الورشة لمدة يومين يتم خلالها عرض ومناقشة أوراق وعروض علمية ، بالإضافة إلى عرض تجارب ومشاريع ريادية للشباب .

