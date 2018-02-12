اخبار ليبيا الان

وزارة العمل و التأهيل تنظم ورشة عمل بعنوان “تطوير سوق العمل وتمكين الشباب”

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

نظمّت وزارة العمل والتأهيل، ورشة عمل بعنوان “تطوير سوق العمل وتمكين الشباب ” ،، تحت شعار ” سوق واعِد .. لشباب فاعِل ” لرسم خارطة طريق موحّدة بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ، للعمل من خلالها على تطوير هيكلية السوق الليبي .

و تهدف الورشة إلى دراسة مؤشرات سوق العمل الحالية وسبل تمكين الشباب ، وكذلك وضع إستراتيجية ورؤية شاملة تنظّم سوق العمل الليبي مما ينعكس إيجابياً على توفير بيئة عمل تتلائم مع قدرات الشباب بمختلف تخصصاتهم ومهاراتهم

و تأتي الورشة بحضور وزير العمل والتأهيل و وزير التخطيط ، ووزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة ، ولفيف من الخبراء والمختصين والأكاديميين ، بالإضافة إلى حضور فئات شبابية فاعلة وعدد من منظمات المجتمع المدني .

وتستمر هذه الورشة لمدة يومين يتم خلالها عرض ومناقشة أوراق وعروض علمية ، بالإضافة إلى عرض تجارب ومشاريع ريادية للشباب .

The post وزارة العمل و التأهيل تنظم ورشة عمل بعنوان “تطوير سوق العمل وتمكين الشباب” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك