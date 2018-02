المتوسط :

استقبل المستشفى الميداني بمنطقة قرارة القطف شرقي بني وليد، منذ مطلع فبراير أكثر من “650” حالة من مهجري تاورغاء.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه تم تسجيل أكثر من 650 شخصا من حالات الإغماء، ونزلات برد، ونزلات معوية، وارتفاع ضغط الدم، وهبوط وارتفاع في السكري، وطفح جلدي، ومرضى لشمانيا، إضافة إلى حالة لسيدة طاعنة في السن نتيجة لدغة عقرب.

