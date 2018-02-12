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كلوب عن محمد صلاح: طماع ومتعطش لتسجيل الأهداف

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كتب- محمود السيد

انهال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالثناء والمديح على الثنائي روبرت فيرمينو ومحمد صلاح اللذين سجلا هدفي الفوز لريدز على ساوثهامبتون اليوم ضمن مباريات الجولة الـ27 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، أسلوب لعب ليفربول يناسب قدرات الثنائي فيرمينيو ومحمد صلاح اللذين قدما مستوى مميزا اليوم.

بخصوص تعطش ساديو ماني لتسجيل والدخول في ماكينة الأهداف مع صلاح فيرمينو، رد كلوب: مومو يقصد "صلاح" طمَّاع وسط ضحك من الألماني ومتعطش لتسجيل الأهداف وصنع اليوم وسجل وسعيد من أجله.

وتابع، أن ليفربول قدم مباراة جيدة بالضغط العالي، وخلق الفرص بجانب تألق كايروس في الفرص التي سنحت لساوثهامبتون.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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