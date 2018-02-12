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توتنهام يصدم ريال مدريد بخصوص مدربه

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

كتب- محمود السيد

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مسئولي توتنهام واثقين من بقاء الأرجنتيني ماوريسو بوكيتينو، مع السبيرز في الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة، عن عضو بمجلس إدارة توتنهام، تأكيدات بعدم رغبة بوكيتينو في العودة لإسبانيا والاستمرار في مشروعه في السبيرز، مشيرة إلى أن المدرب الإرجنتيني، تحدث مع مسئولي النادي الإنجليزي حول الصفقات الصيفية المقبلة، وكذلك مع كشافي النادي حول اللاعبين الذين يريدهم في الصيف، وجولة الإعداد في يوليو المقبل.

وأشارت "ميرور"، إلى أن بوكيتينو يعتقد بأن قيادته لريال مدريد في ذلك الوقت ليست عملًا ذكيًا منه، بالرغم من إصرار إدارة النادي الملكي على جلبه في الصيف بدلًا من الفرنسي زين الدين زيدان.

واختتمت الصحيفة الإنجليزية، تقريرها، بالإشارة إلى أن بوكيتينو سعيد بالحياة في توتنهام، خاصة في ظل وجود عناصر شابة في فريقه.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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