السراج يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصلب الأحمر دعم النازحين

استقبل، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بطرابلس بيتر موارير رئيس اللجنة الدولية للصلب الأحمر والوفد المرافق له، وبحضور القائمين على فرع الهلال الأحمر الليبي بطرابلس.

وأشار بيان نشرته صفحة حكومة الوفاق على «فيسبوك» إلى أنّ السراج تحدث عن تطلع ليبيا إلى الاستفادة من إمكانيات وخبرة المنظمة في معالجة الأوضاع في ليبيا وخصوصًا تقديم المساعدات للنازحين والمهجرين، لافتًا إلى «امتلاك المنظمة رصيدًا هائلاً من الخبرة في التعامل مع مناطق الصراع في العالم».

وأضاف السراج إلى أن المجلس الرئاسي على استعداد للتعاون لحلحلة كافة الصعوبات التي قد تواجه عمل الصليب الأحمر في ليبيا، داعيًا إلى تكثيف التعاون ليس مع جمعية الهلال الأحمر فقط بل العديد من المؤسسات مثل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية «وضع آلية مناسبة للتعاون بين المنظمة وشركائها الليبيين بما يكفل أداء عملها على أكمل وجه».

فيما أشار«مورير» إلى أنّ زيارة ليبيا تأتي لبحث آفاق التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للتعاون مع الشركاء الليبيين في مختلف المجالات بما في ذلك المساعدة في معالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.

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