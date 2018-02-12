سيالة وأوغلو يبحثان بإسطنبول عودة الشركات التركية إلى ليبيا

بحث وزير خارجية حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، في إسطنبول، الاثنين، عودة الشركات التركية لاستكمال تنفيذ المشروعات المتوقفة في ليبيا.

وجدد سيالة، في الاجتماع الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني الإفريقي التركي المنعقد في العاصمة التركية إسطنبول، التأكيد على ضرورة عودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعثرة والمتوقفة في البنية التحتية والإنشاءات والإسكان.

وأشار سيالة الى أن قيمة العقود التي أوكلت للشركات التركية قد بلغت في 2010 ما يقارب 20 مليار دولار، وهي عقود توريدات ومقاولات وإنشاءات في كافة مجالات التنمية والعمران.

يشار إلى أن تركيا ما تزال تطالب بالإفراج عن الفنيين الأتراك المختطفين منذ أشهر، الذين كانوا يعملون في الشركة التركية المنفذة لمشروع محطة أوباري الغازية.

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