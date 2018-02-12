شخصيات سياسية مدعوة لحوار مباشر بجنيف

218TV | خاص

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائمة بأسماء شخصيات سياسية تمت دعوتها من قبل مركز الحوار الإنساني بجنيف لحضور حوار يبدأ اليوم ويستمر لغاية 14 من الشهر الجاري.

وتحتوي القائمة على شخصيات سياسية ليبية شغلت في اليومين الماضيين الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي لما قيل إنه حوار دعى إليه مركز الحوار السياسي بجنيف السويسرية في جزئها الفرنسي.

وتنوعت الشخصيات السياسية ما بين رؤساء حكومات سابقين ورؤساء مجالس تشريعية وأعضاء برلمان وجهات مستقلة وعسكرية، وقيادات كان لها مناصب سابقة في هيئات محلية ودولية. بالإضافة إلى شخصيات حسبت على النظام السابق وشخصيات تعتبر من قادة تيار الإسلام السياسي.

ووصفت القائمة بأنها تحمل شخصيات من الوزن الثقيل ربما يكون لها تأثير على المشهد القائم كون أغلبها يعرف “دهاليز” السياسة وخبر العمل في مطبخها خلال 7 سنوات فأكثر هذه الشخصيات قد شاركت أو دعمت أو أثرت في الحوار السياسي الذي أفضى إلى مخرج الصخيرات وتلك جدلية أخرى.

وأكدت مصادر أن شخصيات عدة تلقت دعوة لحضور الحوار في جنيف، وبينت أنه بمعزل عن المسار الأممي الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ويسعى إلى تحقيقه عبر تعديل الاتفاق السياسي.

وتباينت ردود الفعل حول القائمة، حيث اعتبرها البعض إعادة تأهيل لشخصيات فشلت في قيادة المرحلة، وآخرون رأوا أنها محاولة لجمع المؤثرين في الساحة برغم أن كثيرا منهم لم يكن قدر الآمال المعقودة عليه، فهل سيرى هذا الحوار النور؟، وإن كان سيراه هل الجو العام ملائمٌ لحوار شامل ومباشر بين الشخصيات السياسية ذات الأجندة والتوجهات؟، أسئلة تبقى رهن اللحظات القادمة للإجابة عنها.

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