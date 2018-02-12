سلمان لضيوف الجنادرية: ندرك أهمية الثقافات في تشكيل هوية الأمم وقيمها

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر اليمامة، ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 32" من الأدباء والمفكرين.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال: "أرحب بكم ضيوفاً أعزاء على المملكة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثين، الذي يُجسدُ تراث المملكة وثقافتهَا، ويُعبرُ عن رغبتنا المشتركة في تعزيز التفاعل بين الثقافات العالمية المختلفة، لتحقيق التعايش والتسامح بين الشعوب على أسس إنسانية مشتركة".

ورحب خادم الحرمين الشريفين بمشاركة الهند ضيف شرف لهذه الدورة.

وأضاف الملك سلمان للضيوف: "إننا ندرك أهمية الثقافات بصفتها مُرتكزاً أساسياً في تشكيل هوية الأمم وقيمها، ونرى في تنوع الثقافات وتعددها واحترام خصوصية كل ثقافة، مطلّباً للتعايش بين الشعوب، وتحقيق السلام بين الدول، مؤكدا أهمية البُعدِ الإنساني المشترك في كل ثقافة بعيداً عن مفهوم صدام الثقافات".

واختتم كلمته قائلاً: "لقد أصبح البُعدَ الثقافي مُرْتَكَزاً أساسياً في العلاقات بين الدول والشعوب، ومن المهمّ تعزيزه لخدمة السلم والأمن الدّوليين، مرحبا بكم مرة أخرى في المملكة، متمنياً لكم جميعاً التوفيق".

وكان الملك سلمان، قد كرّم في افتتاح مهرجان الجنادرية لهذا العام كل من الأمير الراحل سعود الفيصل بن عبد العزيز، والراحل تركي بن عبد الله بن ناصر السديري، والدكتورة خيرية بنت إبراهيم بن محمد السقاف، وخلال الحفل، أكد الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، كلمةً نيابة عن الشخصيات المُكَرّمة، أن لخادم الحرمين الشريفين، يداً طولى في تكريم أبناء الوطن منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، عاداً ذلك لفتة كريمة لتكريم من أفنى عمره في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

وقال: "بعد الخدمة والعطاء أعطيتم الشهرة والوفاء، فيالك من أب وفي، ويالك من قائد حباك الله بالخلق الأصيل، ووهبك الجاه الجليل، فأنت لعبد العزيز السليل، وأنت لإرثه المعيل، لله درك، وأطال في عمرك، وأسعدك في يومك وليلك".

حضر الحفل الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير بندر بن سعود بن محمد، المستشار في الديوان الملكي، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن عبد العزيز بن عياف، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، المستشار في الديوان الملكي، وعدد من الوزراء.

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