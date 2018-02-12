اخبار ليبيا الان

الليمون للتخلص من آثار البثور

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير غسول طبيعي من العسل و الليمون يعمل على تنظيف البشرة وتطهيرها وتخليصها من آثار البثور تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقًا لموقع “أنوثة”.
المكونات وطريقة التطبيق:
امزجي عصير 3 ليمونات مع ملعقتين عسل و ملعقتين زيت جوز الهند و اخفقيهم جيدًا واحفظيهم بزجاجة صغيرة واستخدميهم يوميًّا عن طريق وضع نقطتين على قطنة وتمسح بها البشرة يوميًّا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك