الليمون للتخلص من آثار البثور

نقدم إليك طريقة تحضير غسول طبيعي من العسل و الليمون يعمل على تنظيف البشرة وتطهيرها وتخليصها من آثار البثور تعرفي معنا على طريقة تحضيره وفقًا لموقع “أنوثة”.

المكونات وطريقة التطبيق:

امزجي عصير 3 ليمونات مع ملعقتين عسل و ملعقتين زيت جوز الهند و اخفقيهم جيدًا واحفظيهم بزجاجة صغيرة واستخدميهم يوميًّا عن طريق وضع نقطتين على قطنة وتمسح بها البشرة يوميًّا.

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