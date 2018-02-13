منح دكتوراه ‘الزمالة الليبية’ لسبعة أطباء من طبي طبرق

تمكن مجلس التخصصات الطبية بمركز طبرق الطبى من منح عدد سبعة أطباء درجة الدكتوراه ” الزمالة الليبية ” فى مجال تخصصه الطبى بالمركز .

وأوضح منسق المجلس ” صلاح السنينى ” بإن درجة الدكتوراه منحت للأطباء بعد إجراء لهم إمتحانات مكثفة ، و بإشراف ومتابعة دكاترة من نفس التخصص ذات كفاءة علمية متقدمة .

وأشار بإن الأطباء من مختلف التخصصات منها تخصص ” الجراحة العامة ، الباطنه ، الأطفال ، النساء و التوليد ” ، وذلك بمركز طبرق الطبى خلال عامى ” 2017-2018 ” وأجريت لهم أمتحانات نهائية بمدينة بنغازى و طرابلس .

هذا وشرع مجلس التخصصات الطبية بمركز طبرق الطبى خلال الفترة الماضية بإجراء إمتحانات الزمالة الليبية ” البورد الليبى ” فى عدد من التخصصات الطبية بالمركز .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية