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منح دكتوراه ‘الزمالة الليبية’ لسبعة أطباء من طبي طبرق

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكن مجلس التخصصات الطبية بمركز طبرق الطبى من منح عدد سبعة أطباء درجة الدكتوراه ” الزمالة الليبية ” فى مجال تخصصه الطبى بالمركز .

وأوضح منسق المجلس ” صلاح السنينى ” بإن درجة الدكتوراه منحت للأطباء بعد إجراء لهم إمتحانات مكثفة ، و بإشراف ومتابعة دكاترة من نفس التخصص ذات كفاءة علمية متقدمة .

وأشار بإن الأطباء من مختلف التخصصات منها تخصص ” الجراحة العامة ، الباطنه ، الأطفال ، النساء و التوليد ” ، وذلك بمركز طبرق الطبى خلال عامى ” 2017-2018 ” وأجريت لهم أمتحانات نهائية بمدينة بنغازى و طرابلس .

هذا وشرع مجلس التخصصات الطبية بمركز طبرق الطبى خلال الفترة الماضية بإجراء إمتحانات الزمالة الليبية ” البورد الليبى ” فى عدد من التخصصات الطبية بالمركز .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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