ماذا في لقاء وزير خارجية الوفاق بنظيره التشادي ؟

إلتقى وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مع شريف محمد زين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي و التعاون الدولي في جمهورية تشاد اليوم الإثنين 12 فبراير 2018 بمدينة اسطنبول على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري للمراجعة الأفريقي التركي الثاني .

و تباحث الوزيران بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس ،حول العلاقات الليبية التشادية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين .

وتناول الجانبان النقاش حول القضايا المختلفة ذات الإهتمام المشترك بالإضافة إلى التطرق إلى ملفات الهجرة غير القانونية وتأمين الحدود ومكافحة التهريب بشتى أنواعه عبر الحدود المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى التعاون في المجالات المتنوعة مثل التبادل التجاري و الأستثمارات و التعليم والمواصلات و النقل بما فيه النقل البري والنقل الجوي و أكد الوزيران على ضرورة إعادة استئناف الخط الجوي بين مطارات البلدين لتعود الحركة الجوية للعمل لتسهيل نقل المسافرين من مواطني البلدين .

و أستعرض محمد سيالة الجهود الحكومية لحكومة الوفاق الوطني المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي .

كما عرض الطرفان الدعوة لكليهما لزيارة البلدين وتبادل الزيارات للمسؤولين الحكوميين و غيرهم بالعاصمتين طرابلس و أنجامينا لتعزيز علاقات الجوار والأخوة وتثمينا للعلاقات المتماسكة والتاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين الليبي والتشادي وأكد وزير الخارجية محمد سيالة رغبته وزملاءه بحكومة الوفاق الوطني في زيارة العاصمة التشادية أنجامينا في أقرب فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون المنشود بين ليبيا وتشاد بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين بليبيا وتشاد .

وفي ختام اللقاء حمل الوزير محمد سيالة نظيره شريف محمد زين وزير الخارجية التشادي نقل تحياته للرئيس التشادي إدريس دبي واعتزازه بتشاد الشقيقة البلد الجار و تقديره لتشاد الشقيقة قيادة و حكومة و شعبا

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