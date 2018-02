رابطة جرحى تاورغاء : لم تصل أي مساعدات طبية من حكومة الوفاق رغم تدهور الأوضاع الصحية

المتوسط

أكد رئيس رابطة أسرى و مفقودي وجرحى تاورغاء محمد رضوان، إن الأوضاع الصحية في المخيم صعبة، حيث تم تسجيل وفاة رجلين نتيجة سوء الظروف الصحية .

وأضاف رضوان، خلال تصريحات تليفزيونية ، أمس الاثنين ، أن هناك وعودا من حكومة الوفاق لتقديم مساعدات طبية لكن حتى الآن لم يصل أي شيء، باستثناء مساعدات قدمها رجال أعمال ومؤسسات خيرية.

وكشف رضوان عن وجود اتصالات من لجان الحوار مع مصراتة لإنهاء الأزمة، وبعض المجالس الاجتماعية تحاول تقديم مبادرات لحل الأزمة، .

