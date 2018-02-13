صلاح الدين الجمالي: ننسق لعقد اجتماع بالجامعة العربية لدعم جهود إعادة إعمار بنغازي

أكد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، دعم الجامعة للجهود المبذولة لإعادة إعمار مدينة بنغازي.

وقال الجمالي خلال لقاء عمل بالعاصمة التونسية نظمته لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعادة إعمار بنغازي أنه «سيتم التنسيق لعقد اجتماع بمقر الجامعة العربية، للتعريف والتوضيح لكل مندوبي الدول بجهود إعادة إعمار بنغازي، وبحضور اللجان المختصة في الجامعة».

ونظمت لجنة إعداد وتحضير المؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعادة إعمار بنغازي الخميس الماضي لقاء عمل بالعاصمة التونسية بحضور مندوبي عدد من المنظمات الاقليمية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية بالحكومة الموقتة محمد الدايري و مبعوثة الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا وحيدة العياري ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي ومندوبو بعض الشركات الإنشائية، للتعريف بأهداف ومحاور المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار بنغازي.

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