هازارد يعيد تشيلسي لطريق الانتصارات من بوابة وست بروميتش

كتب- محمود السيد

استعاد فريق تشيلسي الإنجليزي، نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، عقب فوزه اليوم على وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة في الجولة الـ27 من منافسات البريمير ليج التي أقيمت بملعب "ستامفورد بريدج".

وكان تشيلسي خسر في المباراتين السابقتين من البريمير ليج من بورنموث 3-0 وواتفورد 4-1.

وافتتح البلجيكي ايدين هازارد التهديف لفريقه تشيلسي في الدقيقة 25 قبل أن يسجل النيجيري فيكتور موسيس الهدف الثاني بالدقيقة 63 ونجح ايدين في إضافة الثاني له والثالث لبلوز في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

وتعرض دانييل ستوريدج للإصابة في وقت مبكر من اللقاء في الدقيقة 4 ليخرج وينزل بدلا من جاي رودريجيز.

وشارك الدولي الوطني أحمد حجازي في اللقاء منذ البداية حتى النهاية مع فريقه وست بروميتش البيون

بهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده لـ 53 نقطة في المركز الرابع بينما وست في المركز الأخير برصيد 20 نقطة

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