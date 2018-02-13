الأسطورة والوريث وتكسير العظام.. مواجهات دوري أبطال أوروبا في 4 مشاهد

كتب- محمود السيد

تعود بطولة دوري أبطال أوروبا للمنافسة مرة أخرى يومي الثلاثاء والأربعاء بمواجهات قوية بين توتنهام ويوفنتوس وباريس سان جيرمان مع ريال مدريد، بينما يواجه مانشستر سيتي نظيره بازل وليفربول مع بورتو. ويستعرض "التحرير" في التقرير التالي، أبرز المشاهد في مواجهات عودة دوري أبطال أوروبا.

1/ مانشستر سيتي × بازل: اختبار جديد لقروش جوارديولا

سيواجه فريق مانشستر سيتي مضيفه بازل السويسري، كاختبار جديد لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عقب سيطرة الفريق على لقب الدوري الإنجليزي في البطولة، التي تعد الحلم الكبير للفريق ومسئوليه في الفترة المقبلة.

ويقدم فريق مانشستر سيتي مستوى خياليًا، هو واحد من أفضل الفرق على مستوى الهجوم، عقب تسجيل 79 هدفا في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي.

2/ ليفربول x بورتو: أرقام جديدة تنتظر صلاح

يتألق محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجاري عقب احتلاله وصافة هدافي البريميرليج برصيد 22 خلف هاري كين في موسم خيالي لدولي الوطني.

مباراة بورتو تحد آخر لمحمد صلاح من أجل مواصلة التهديف مع ليفربول في الموسم الجاري، ونقل تألقه المحلي الأوروبي.

3/ يوفنتوس × توتنهام: مباراة تكسير عظام

مباراة قوية وشرسة بين يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي على ملعب "يوفنتوس" لامتلاك الثاني مهاجما شرسا مثل هاري كين مع دفاع حديدي يقوده كيليني وبارزالي ومهدي بن عطية وخلفهم الحارس بوفون.

وسجل هاري كين 32 هدفا في الموسم الجاري بكل البطولات أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس، الذي يمثل تهديدا على دفاع يوفنتوس، الذي لم يستقبل هدفا في 2018 بالدوري الإيطالي.

4/ ريال مدريد × باريس سان جيرمان: موقعة نيمار ورونالدو

المباراة المنتظرة في دور الـ16 بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بملعب "سانتياجو برنابيو"، التي ستحسم بشكل كبير صفقات الفريق الملكي في الصيف المقبل.

ويرغب كل من كريستيانو رونالدو ونيمار، في قيادة فرقهما لدور ربع النهائي في اللقاء المنتظر بينهما عقب الشائعات حول رغبة ريال مدريد بضم نيمار لخلافة رونالدو في الفريق.

وصدام قوي بين ثلاثي ريال مدريد "بي بي سي" الممثل في جاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو مع ثلاثي باريس سان جيرمتن "إم سي إن" بقيادة نيمار وكافاني ومبابي.

ويسعى الفرنسي زيدان، مدرب ريال مدريد للفوز بالمباراة لتصحيح المسار ومواصلة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الوحيد المتبقي عقب الوداع من كأس ملك إسبانيا والتأخر في سباق الليجا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا