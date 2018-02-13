رويترز: الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا قرر عزل زوما من رئاسة البلاد

أبلغ مصدر رفيع المستوى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، أن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، وذلك بعد اجتماع دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا.

ومنذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر، يواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019.

ولدى اللجنة التنفيذية بالحزب سلطة إصدار أمر لزوما بالتنحي كرئيس للبلاد، بيد أن هناك تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه قد يرفض ذلك.

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