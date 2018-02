«سيالة» يبحث مع وزير خارجية إستونيا العلاقات الثنائية والتعاون مع الاتحاد الأوروبى

المتوسط:

التقى محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية، بول تيسالو نائب وزير خارجية جمهورية إستونيا، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الوزاري، للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد في الكويت.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين و سبل تطويرها بما يعود بالنفع لمصلحة البلدين، كما ناقش الطرفان الخطوات التي يمكن تنفيذها على ضوء النتائج الناجحة للزيارة الأخيرة التي أجراها الوزير محمد سيالة، و الوفد المرافق له لجمهورية استونيا خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي بحث فيها الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك .

وتابع البيان، كما تناول الاجتماع الرسمي آفاق التعاون بين ليبيا و الاتحاد الأوروبي ، و في نهاية الاجتماع حمل وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، نائب وزير خارجية جمهورية استونيا نقل تحياته لنظيره سفين ميكسر وزير خارجية جمهورية استونيا ، موجها له الدعوة لزيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة.

