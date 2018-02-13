اجتماع في طرابلس لبحث المواضيع الأمنية المتعلقة بالمهاجرين

بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر في طرابلس اليوم، المواضيع الأمنية المتعلقة بالمهاجرين غير القانونيين . جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية العميد أبو بكر عطية، وبحضور بعثة الأمم المتحدة .

وبحسب الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، فقد تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع والمشاكل الأمنية للمهاجرين، بالإضافة إلى التداعيات المترتبة عليها من الجريمة المنظمة، والجرائم المصاحبة لها .

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