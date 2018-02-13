لجنة متابعة السجون ببلدية مصراتة تعلن إنهاء أعمالها

أعلنت لجنة متابعة السجون ببلدية مصراتة ظهر اليوم الثلاثاء، إنهاء أعمالها، بعد سنتين من العمل على حلحلة قضايا نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون) المتهمين بقمع ثورة 17 فبراير عام 2011.

وقال عميد بلدية مصراتة المكلف مصطفى كرواد، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة ظهر اليوم الثلاثاء، إن اللجنة عملت خلال السنتين على حلحلة عديد القضايا والتي جاءت لخدمة البلاد وتوحيدها ونبذ الفرقة بين الليبيين.

وأكد رئيس لجنة متابعة السجون ببلدية مصراتة محمد عيسى، في المؤتمر الصحفي، أنّ اللجنة نجحت في أعمالها المناطة بها خلال مدة عملها.

وبيّن الناطق باسم اللجنة أبو بكر السعداوي أن اللجنة ساهمت في إطلاق سراح «2750 سجينًا» من إجمالي «2900 سجين» في سجون الجوية والهدى والسجن العسكري بالمدينة.

وأوضح السعداوي أن الذين أُطلق سراحهم من بينهم من قضى مدة محكوميتهم ومن لم تثبت عليهم أي أدلة على ارتكابهم لأي جرائم، مشيرًا إلى أن العدد الحالي للنزلاء في السجون الثلاثة يبلغ الآن 150 سجينًا.

وكان المجلس البلدي مصراتة قد أصدر القرار رقم (56) لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة السجون داخل المدينة وتصحيح أوضاع نزلائـها.

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