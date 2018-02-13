تجربة أول وحدات للنقل المواصلات ذاتية القيادة بالعالم في دبي

عرضت القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، وحدات تنقّل ذاتية القيادة، هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، الاختبارات الأولية للوحدات التي تقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتشغيلها بالتعاون مع شركة أمريكية.

وقد تم تصميم الوحدات الجديدة لقطع مسافات قصيرة ومتوسطة في مسارات معينة ومحددة، وذلك باقتران الوحدات مع بعضها خلال فترة تتراوح بين 15 إلى 20 ثانية، وانفصالها عن بعضها البعض بناءً على وجهات الركاب خلال خمس ثوان، وتستخدم الوحدات كاميرات وتقنية الكهروميكانيكية للقيام بعمليات الاقتران والانفصال، ويمكن تفعيل هذه الخاصية أثناء الحركة دون الحاجة إلى التوقف.

ويبلغ طول كل وحدة 2.87 مترا، بعرض 2.24 متر، وارتفاع 82.2 مترً، ويقدّر وزنها بنحو 1500 كيلوجرام، وتتسع لعشرة ركاب (ستة جلوسً وأربعة وقوفً)، وزودت الوحدة ببطارية تعمل لمدة ثلاث ساعات، ويستغرق شحنها 6 ساعات، ويبلغ متوسط سرعتها 20 كم/ ساعة.

وقال مطر الطاير، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات بدبي، للصحفيين، الثلاثاء، "تأتي الاختبارات الأولية لوحدات التنقّل ذاتية القيادة، ضمن خطط تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميًا".

وأوضح أن نجاح الاختبارات الأوليّة للوحدات يسهم في إحداث طفرة كبيرة بمجال أنظمة النقل والمواصلات التي توفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحامات في المدينة.

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