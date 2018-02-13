حادث الطائرة الروسية قد يكون ناجما عن تغطية الثلوج لعدادات السرعة وتوقفها عن العمل

ذكر محققون روس، اليوم الثلاثاء، أنه من المحتمل أن حادث تحطم الطائرة الروسية يوم الأحد الماضي، قد يكون ناجما عن تغطية الثلوج لعدادات قياس السرعة الخاصة بالطائرة وتوقفها عن العمل.

وقالت لجنة الطيران الحكومية المشتركة، في بيان نشرته وسائل إعلام حكومية، إنه لم تتم تدفئة العدادات بشكل مناسب للرحلة.

وتشهد منطقة موسكو درجات حرارة تتجاوز درجة التجمد بكثير خلال هذا الوقت من العام، وشهد الأسبوع الماضي أشد تساقط للثلوج طوال قرن من الزمن.

وذكر البيان، أنه في 15 رحلة جوية سابقة سجلتها الصناديق السوداء للطائرة، تم تدفئة العدادات بصورة سليمة.

وكانت طائرة الركاب الاقليمية التابعة لشركة الخطوط الجوية "ساراتوف آيرلاينز" متوجهة إلى مدينة أورسك الروسية بالقرب من الحدود مع كازاخستان، عندما تحطمت يوم الأحد الماضي، بعد دقائق فقط من إقلاعها ما أسفر عن مقتل 71 شخصا من بينهم طاقم الطائرة المؤلف من ستة أشخاص، كانوا على متنها.

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