«تعليم الوفاق» تبحث مع «الألكسو» تطوير المناهج الدراسية الليبية

استقبل وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» سعود الحربي، بحضور مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة الطاهر حبيب، وذلك بمقر مطار امعيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وقال وكيل الوزارة، وفي بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إن زيارة الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جاءت تلبية لدعوة من وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمة ودولة ليبيا المتمثلة في وزارة التعليم.

وأشار البيان إلى أن الزيارة، التي بدأت أمس الإثنين، تبحث زيادة التشاور والتباحث حول التوجهات التي تبنتها وزارة التعليم الليبية لإحداث نقلة نوعية في المناهج الدراسية الليبية، خاصة في المرحلة الابتدائية من حيث الكم والمحتوى، وكذلك في مجال تعليم اللغة الإنجليزية بالمدارس الابتدائية، وتطوير أساليب التقويم والامتحانات وأساليب الاستذكار والواجبات المنزلية، بالإضافة إلى بحث سبل دعم اللجنة العليا للمناهج التربوية من خلال تقديم خبرة المنظمة في مجال إعداد البرامج والمناهج التربوية.

وأضاف أن زيارة أمين عام «الألكسو» ستستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة من 12 حتى 14 فبراير الجاري، وأنه من المتوقع أن يتضمن جدول أعمال الزيارة لزيارات ميدانية لعدد من الجامعات العامة من أجل الاطلاع على سير العملية التعليمية بها.

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