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لازانيا الباذنجان

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير لازانيا الباذنجان الشهي و المغذي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد في بناء الجسم وتقويته تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
2 ثمرة باذنجان متوسطة الحجم ، مقطعة حلقات
1/2 كوب كبير ريحان مقطع
2 كوب كبير صوص بولونيز
كوب كبير جبن ريكوتا
2 كوب كبير جبن موزاريلا مبشور
كوب كبير جبن بارميزان مبشور
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
– يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
– تدهن حلقات الباذنجان من الجهتين بزيت الزيتون ثم توضع في صينية بها ورقة فويل.
– يرش القليل من الملح و الفلفل على حلقات الباذنجان ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق.
– يوضع القليل من الريحان المقطع على حلقات الباذنجان ثم الجبن الريكوتا.
– يضاف صوص البولونيز على حلقات الباذنجان ثم الجبن الموزاريلا و البارميزان.
– توضع حلقات الباذنجان في الفرن لمدة لمدة من 10-15 دقيقة حتى تذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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