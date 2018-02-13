تعرفي معنا على طريقة تحضير لازانيا الباذنجان الشهي و المغذي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد في بناء الجسم وتقويته تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 ثمرة باذنجان متوسطة الحجم ، مقطعة حلقات

1/2 كوب كبير ريحان مقطع

2 كوب كبير صوص بولونيز

كوب كبير جبن ريكوتا

2 كوب كبير جبن موزاريلا مبشور

كوب كبير جبن بارميزان مبشور

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير

– يسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

– تدهن حلقات الباذنجان من الجهتين بزيت الزيتون ثم توضع في صينية بها ورقة فويل.

– يرش القليل من الملح و الفلفل على حلقات الباذنجان ثم توضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق.

– يوضع القليل من الريحان المقطع على حلقات الباذنجان ثم الجبن الريكوتا.

– يضاف صوص البولونيز على حلقات الباذنجان ثم الجبن الموزاريلا و البارميزان.

– توضع حلقات الباذنجان في الفرن لمدة لمدة من 10-15 دقيقة حتى تذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

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