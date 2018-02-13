رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي يصل إلى مقر البرلمان في طبـرق

وصل صباح اليوم رئيس اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، بيتر ماور، والوفد المرافق له إلى مقر البرلمان في مدينة طبرق، للقاء أعضاء من مجلس النواب.

وخلال تصريح له قال ماور، إن الوفد التقى بعدد من أعضاء مجلس النواب، وناقش معهم دور لجنة الصليب الأحمر، خاصة في قطاع الصحة، ونشر القانون الدولي الإنساني، مؤكدا على أهمية تعاون لجنة الصليب الأحمر الدولي مع الهلال الأحمر الليبي.

يشار إلى أن باور وصل أمس الإثنين إلى مدينة طرابلس، وأجرى عدة لقاءات ناقش خلالها ما يتعلق بعمل المنظمة الدولية.

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