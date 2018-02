المتوسط :

فككت وحدة إبطال المتفجرات لُغم أرضي من نوع (مسطرة) بالقرب من كوبري الزريريعية في مدينة بنغازي .

و أفاد أحد خبراء وحدة المتفجرات ، بأنه تم تفكيك اللغُم فور تلقي الوحدة بلاغا من أحد المواطنين بالعثور على مُلغّمة بالقرب من كوبري الزريريعية ،مشيرة إلى أن هذا اللغُم زرعته التنظيمات الإرهابية إبان المواجهات المسلحة بالمنطقة.

