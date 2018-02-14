اخبار ليبيا الان

صور | قتلى وجرحى فى حادث سير مروع على طريق سوف الجين قرارة القطف

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – لقي شخصين مصرعهما على الاقل وأصيب حوالي 20 آخرين فى حادث سير مروري جنوبي بن وليد .

وقال مصدر أمني من مدينة بني وليد أن حادث سير وقع على تمام الساعة 3:50 صباحاً بانقلاب شاحنة تقل عدداً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة بينها أريترية وصومالية .

وأضاف بأن الحادث وقع على المفترق الواقع بالطريق الرابط بين منطقة سوف الجين وقرارة القطف وبني وليد المعروف باسم ” مثلث بوابة الدعم ” مشيراً الى ان الشاحنة كانت قادمة من الجنوب.

وأكد بأن سيارات الإسعاف والمسعفين هرعت الى مكان الحادث لاخلاء المصابين مؤكداً أن من بينهم إصابات بالغة الخطورة وأخرى متوسطة وطفيفة .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك