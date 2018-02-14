صور | قتلى وجرحى فى حادث سير مروع على طريق سوف الجين قرارة القطف

ليبيا – لقي شخصين مصرعهما على الاقل وأصيب حوالي 20 آخرين فى حادث سير مروري جنوبي بن وليد .

وقال مصدر أمني من مدينة بني وليد أن حادث سير وقع على تمام الساعة 3:50 صباحاً بانقلاب شاحنة تقل عدداً من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة بينها أريترية وصومالية .

وأضاف بأن الحادث وقع على المفترق الواقع بالطريق الرابط بين منطقة سوف الجين وقرارة القطف وبني وليد المعروف باسم ” مثلث بوابة الدعم ” مشيراً الى ان الشاحنة كانت قادمة من الجنوب.

وأكد بأن سيارات الإسعاف والمسعفين هرعت الى مكان الحادث لاخلاء المصابين مؤكداً أن من بينهم إصابات بالغة الخطورة وأخرى متوسطة وطفيفة .

المرصد – خاص

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