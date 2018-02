المتوسط :

ناشد عضوان بالمجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات عن مدينة درنة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “بيتر ماورير” بالعمل على رفع الحصار بالمدينة.

و دعا العضوان”منصور الحصادي” و”حسن استيتة”، في بيان لهم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة ومراقبة مدى الالتزام بالقانون الإنساني بخصوص ما يتعرض إليه أهالي درنة من حصار.

وطالب العضوان بالسماح بدخول الاحتياجات الإنسانية الضرورية العاجلة من مواد غذائية ووقود إلى المدينة ، وتسهيل وتأمين خروج سيارات الإسعاف لنقل المرضى،

يشار إلى أن عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالتدخل لفك الحصار عن مدينة درنة ووقف القصف الجوي عليها.

The post عضوان بالأعلي للدولة يطالبان “ماوير” برفع الحصار عن درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية