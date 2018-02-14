أرقام قياسية للسيتي وكين في ذهاب دوري الأبطال.. وصفعة إنجليزية لبوفون

كتب- محمود السيد

شهد اليوم الأول من ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، أرقاما قياسية جديدة، بعد فوز مانشستر سيتي على بازل برباعية نظيفة وتعادل يوفنتوس مع توتنهام بهدفين لكل منهما.

وتستعرض "التحرير"، في التقرير التالي، أبرز الأرقام القياسية في اليوم الأول لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

1) مانشستر سيتي أول فريق "زائر" يسجل ثلاثية في 23 دقيقة في دوري أبطال أوروبا.

2) مانشستر سيتي يحقق 34 فوزا في الموسم الجاري بكل البطولات أكثر من الموسم الماضي بالكامل "33".

3) هاري كين يكسر حاجز بوفون الذي استمر 694 دقيقة بهدفه السابع في الشامبيونزليج هذا الموسم.

4) هاري كين يسجل 9 أهداف في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب في تاريخ البطولة، متفوقا على رونالدينيو وإنزاجي ودييجو كوستا وديديه دروجبا بـ8 أهداف.

5) للمرة الأولى، يستقبل يوفنتوس هدفين في مباراة بملعبه بدوري أبطال أوروبا منذ لقاء بايرن ميونخ 2-2 في فبراير 2016.

6) كريستيان إيركس أول لاعب دنماركي يسجل في مباريات دور خروج المغلوب منذ 2006.

7) توتنهام ثالث فريق يعود بعد تأخره أمام يوفنتوس بهدفين بعد مانشستر يونايتد وسيلتك.

8) سيرجي أورير أكثر لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، يتسبب في ركلتي جزاء ضد فريقه.

9) دي بروين صنع 19 هدفا في الموسم الحالي مع مانشستر سيتي بكل البطولات، أكثر بـ"5 مرات" عن أي لاعب آخر في البريمير ليج.

10) هيجواين سجل أسرع ثنائية أوروبية ليوفنتوس.

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