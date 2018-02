المركز الوطني لمكافحة الأمراض يدعو إلى الأبلاغ عن أية حالات تتناول حليب شركة لاكتاليس الفرنسية

المتوسط :

حذَّرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض من حدوث حالات إصابة ببكتيريا السالمونيلا أقونا بين الأطفال الأقل من ستة أشهر.

وقالت الإدارة، في بيان لها، عن تلقيها تحذيرا من شبكة إنفوسان العالمية المعنية بسلامة الغذاء بحدوث إصابات ببكتيريا السلمونيلا بين الأطفال في فرنسا نتيجة تناولهم حليب أطفال تنتجه شركة لاكتاليس الفرنسية.

وأفادت الإدارة بأن هذا النوع من الحليب يوزع في السوق الليبي داعية إلى التبليغ عن أي حالات مرتبطة بتناوله.

يشار إلى أن أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا تشمل الإسهال والحمى والمغص، وغالبا ما تكون بعد 12-72 ساعة من الإصابة، وقد تستمر من أربعة إلى سبعة أيام ما قد ينتج عنه جفاف شديد لدى الرضع والأطفال دون السنتين وغالبًا ما يتعافى المصابون بهذا المرض بعد أخذ الأدوية اللازمة.

