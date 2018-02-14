السراج يلتقي وفدا من مصراتة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وفداً يمثل الفرع البلدي قصر أحمد التابع لبلدية مصراتة يتقدمهم رئيس نادي التصدي الرياضي الثقافي الاجتماعي ومدير المستشفى القروي بالمنطقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الوفد تناول خلال اللقاء الذي جرى في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس ما تعانيه المنطقة بصفة عامة من تدني مستوى البنية التحتية وخصوصاً في مجال مياه الشرب وتذبذب الكهرباء.

وأضاف انه تم الاتفاق على التنسيق مع مصنع الحديد والصلب لمعالجة هذه الاختناقات باعتباره مشروع يقع في نطاق الفرع البلدي قصر أحمد إلى جانب استكمال الإجراءات المالية المتعلقة بمستشفى المنطقة القروي سعة 60 سرير بإعتباره مستشفى ذو ذمة مالية وإدارية مستقلة.

وقدم رئيس نادي التصدي نبذة عن النادي والأنشطة الرياضية التي يتولى الإشراف عليها.

وتطرق اللقاء إلى ما تعانيه مرافق هذا النادي وخصوصاً صالة الكرة الطائرة والتي لطالما احتضنت العديد من الأنشطة المحلية والقارية والتي تحتاج لصيانة وتطوير وكذاك ملعب كرة القدم الذي يحتاج بدوره إلى صيانة وتعشيب.

من جهته عبر السراج عن اهتمام المجلس الرئاسي بالرياضة لما لها من فوائد صحية وترفيهية وإبعاد الشباب عن الأجواء المشحونة السائدة في البلاد واستغلال أوقات فراغ الشباب في أنشطة مفيدة.

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