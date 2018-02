حكم هام للمحكمة الإدارية العليا في قضية مسودة الدستور

المتوسط

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء ، بعدم اختصاص الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف البيضاء بالنظر في قضايا تتعلق بالدستور، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بمسودة الدستور .

وكانت محكمة استئناف البيضاء الدائرة الإدارية قد أصدرت حكما بوقف إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، بناء على طعن في الإجراءات تقدم به بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

