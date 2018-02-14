الدباشي: نرحب بعودة المشاركين في حرب صبراتة بشروط

قال الناطق باسم غرفة محاربة تنظيم الدولة في صبراته أيمن الدباشي، الأربعاء، إن الغرفة تشترط على المسلحين الذي حاربوا الجيش في صبراتة تسليم أسلحتهم، والتعهد بعدم الانخراط في أي تكتلات؛ ليشملهم العفو المتفق عليه مع لجان المصالحة.

واتهم الدباشي، في تصريح للرائد، من وصفهم بـ “المنخرطين في السرايا والمليشيات بأن لهم صلة بتنظيم الدولة”، لافتًا إلى أن بعضهم غرر به مقابل المال، وفق قوله.

وأشار الناطق باسم غرفة محاربة تنظيم الدولة في صبراتة إلى أن المسلحين بعد “خسارتهم الحرب مع غرفة محاربة تنظيم الدولة في صبراتة فروا إلى الزاوية، وادّعوا أنهم هُجّروا من صبراتة، مؤكدًا ترحيبه بعودتهم بحسب شروط لجان المصالحة، وفق الدباشي.

يشار إلى أن غرفة محاربة تنظيم الدولة في صبراتة هي غرفة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الغربية التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني.

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