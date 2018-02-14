السيطرة على حريق بسبب التماس كهربائي في فندق تيبستي السياحي في بنغازي

أخبار ليبيا24

أفاد شهود عيان أن هيأة السلامة الوطنية تمكنت من السيطرة على حريق نشب مساء اليوم الأربعاء في فندق تيبستي السياحي في بنغازي.

وأوضح الشهود أنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من الجهة الخلفية للفندق، دون معرفة أسباب أو تفاصيل الحادث.

وأفاد مصدر مطلع بالفندق فضل عدم ذكر اسمه أن سبب اشتعال النار هو التماس كهربائي بالقرب من حوض السباحة الخلفي للفندق.

وأكد المصدر السيطرة على النيران، لافتاً إلى أن أفراد هيئة السلامة الوطنية كانوا في الموعد وسيطروا على الوضع في الحال.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أية أضرار بشرية جراء الحادث، لافتاً إلى أن الفندق يعمل بصورة طبيعية ولا توجد أية مشاكل.

يشار إلى أنه تم إعادة افتتاح الفندق – أحد أهم المعالم السياحية في مدينة بنغازي – في الأول من يناير من العام الجاري.

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