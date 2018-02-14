وزير الخارجية الإسباني: روابط قوية واستثمارات تجمعنا بمصر.. وشكري: السياحة الإسبانية تزيد أواصر التعاون

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيادة عدد السياح الإسبان لمصر تزيد من أواصر التعاون بين الشعبين، وتسهم في التواصل الحضاري بين الدولتين ، كما أن ظاهرة الإرهاب تتعرض لها دول كثيرة منها إسبانيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسباني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري: "لدينا خبرة عميقة بين مصر وإسبانيا بخصوص الشركات الإسبانية، وإن الاستثمار تم تحفيزه بالفعل وهناك روابط قوية واستثمارات كثيرة تجمع بين البلدين، وبالنسبة للقطاع السياحي فإن إسبانيا لديها خبرة وثيقة ومؤكدة ونحن نسعى لإنعاشها مع مصر التي استعادت بشكل كبير قوتها السياحية".

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