اليونسيف تقدم مساعدات لنازحي تاورغاء بقرارة القطف

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) تقديم مساعدات لنازحي تاورغاء المقيمين في مخيم بمنطقة قرارة القطف (جنوبي بني وليد).

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” “نقوم حالياً بتقديم الدعم النفسي وبناء دورات المياه لحوالي 200 أسرة نازحة من تاورغاء ومتواجدين حاليا في مخيم مؤقت أقيم في قرارة القطف بالقرب من بني وليد”.

وأضافت المنظمة أن “الأطفال بشكل خاص هم الأكثر تأثراً بهذا النزوح الذي يؤثر على رفاههم و انتظام تعليمهم” موضحة أن الدعم المقدم لليونسيف يجعلها تستطيع “تقديم المساعدة للأطفال الأكثر ضعفا و كذلك عائلاتهم”.

ويعاني المهجرين في قرارة القطف أوضاع إنسانية صعبة بعد أن منعتهم مجموعات مسلحة من دخول تاورغاء رغم أن رئيس المجلس فائز السراج حدد الأول من فبراير الجاري موعدا لعودة نازحي تاورغاء الى مدينتهم.

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