إرسال عبوة مسحوق «مجهول» إلى مبنى يضم مكتب أوباما في واشنطن

قال جهاز الخدمة السرية الأميركي إنَّ شرطة واشنطن ورجال الإطفاء أزالوا مسحوقًا أُرسل إلى مبنى إداري يضم مكتب الرئيس السابق باراك أوباما، لكن تبين أن المادة غير ضارة.

وذكر جيفري أدامز، الناطق باسم الخدمة السرية في بيان، أنه تم العثور على عبوة «تضم مسحوقًا غير معروف» في مقر الصندوق العالمي للحياة البرية في واشنطن، وهو منظمة لا تستهدف الربح، وفق «رويترز». وذكرت قناة محلية تابعة لـ«فوكس نيوز» أنَّه لم يُعرَف بعد ما إذا كان أوباما كان موجودًا في مكتبه بالمبنى وقت الواقعة. وقالت «فوكس» إن العبوة كانت مرسَلة بالبريد إلى الصندوق العالمي للحياة البرية.

وقال أدامز: «تشير التحقيقات الأولية إلى أنَّ العبوة لم ترسَل إلى أي شخص أو جهة تخضع لحماية الخدمة السرية». وأضاف: «تبين أن المسحوق غير ضار»، مشيرًا إلى أنَّ الخدمة السرية ستجري مزيدًا من التحقيقات في الواقعة.

ونُقلت فانيسا ترامب زوجة نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مستشفى بعد تعرضها لمسحوق مريب وصلها في رسالة لمنزل الأسرة.

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