المتوسط:

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يوم الأحد الموافق 2017/2/18، عطلة بقرار رسمي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لـ”ثورة 17 فبراير”.

وأضاف المجلس، في بيان، تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه، مساء أمس الأربعاء، أن العطلة لكافة المؤسسات والهيئات العامة بما فيها المؤسسات التعليمية.

وأكد الرئاسي على مراعاة المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة.

