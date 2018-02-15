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منفور: يجرى عمليىة قلبية و يهيب بالجميع أن لايخذلوا ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أجرى أمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الليبيى ” اللواء طيار ركن  محمد منفور ” عملية قسطرة قلبية بمملكة الأردن ، وهو الآن بصحة ممتازة.

وقدم أمر غرفة عمليات القوات الجوية  التحايا لليبين عامة ،مطالباً الجميع أن لا يخذلوا الوطن في الاستحقاق النيابي القادم ويرشد لضرورة التسجيل حتى وان لم يكن للناخب رغبة بالتصويت حتى لا يُستخدم صوته من قبل اعداء الوطن ، وتضيع كل تضحيات أبناء المؤسسة العسكرية أدراج الرياح ، ويهيب ايضا بأهل الحل والعقد في قبائلنا الشريفة بفرز الاكفأ والافضل لشغل المقاعد النيابية القادمة .

وختم  اللواء محمد منفور  كلمه بقوله الله الله في الوطن ،الله الله في الوطن ، الله الله في الوطن .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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