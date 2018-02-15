الشرطة الأميركية تعلن القبض على مسلح قتل 17 شخص في مدرسة بولاية فلوريدا وقالت إنه يدعى «نيكولاوس كروز 20 سنة»، مشيرة إلى أنه كان «يحمل بندقية شبه آلية من طراز آر-15».

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