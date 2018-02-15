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القبض على مسلح قتل 17 شخص في مدرسة بولاية فلوريدا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

الشرطة الأميركية تعلن القبض على مسلح قتل 17 شخص في مدرسة بولاية فلوريدا وقالت إنه يدعى «نيكولاوس كروز 20 سنة»، مشيرة إلى أنه كان «يحمل بندقية شبه آلية من طراز آر-15».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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