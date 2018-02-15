«التحريات العامة» تسلم جامعة بنغازي اليوم 21 مخطوطة تاريخية

سلّمت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي 21 مخطوطة تاريخية إلى جامعة بنغازي، مشيرة إلى أنها كانت مفقودة من الجامعة خلال المعارك التي شهدها حرم الجامعة بمنطقة قاريونس.

وقال رئيس وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أشرف الفايدي لـ«بوابة الوسط» الخميس «إن هذه المخطوطات النفيسة تم العثور عليها في منطقة قنفودة بعد تحريرها من الجماعات الارهابية من خلال بلاغ من أحد المواطنين».

وأضاف: «وُجدت المخطوطات التاريخية بطريقة تشي بأنها كانت مجهزة للتهريب من خلال طريقة لفها».

وأشار الفايدي إلى «أن حوالي 500 مخطوطة لم يتم العثور عليها حتى الآن ويُخشى أن يكون قد تم تهريبها».

صورة لأحد المخطوطات التاريخية التي عثرت عليها المباحث العامة بنغازي

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