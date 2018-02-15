الريال يقلب تأخره لفوز بثلاثية على باريس في الشامبيونزليج

كتب- محمود السيد

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم بملعب "سانتياجو برنابيو".

وافتتح ادريان رابيو، التهديف لباريس سان جيرمان بعد تمريرة رائعة من البرازيلي نيمار بالكعب بالدقيقة 33 من زمن اللقاء.

وجاء رد ريال مدريد من البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقة 42 من ركلة جزاء احتسبت الحكم الإيطالي روتشي لتوني كروس.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لمثله وسط هجوم متبادل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

واصل الفريقين الهجوم المتبادل بينهم في الشوط الثاني وسط اضاعة فرص كثيرة من مبابي وكريستيانو رونالدو.

وخطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لريال مدريد بعد عرضية من البديل ماركو اسينسيو بالدقيقة 83.

ونجح البرازيلي مارسيلو في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 86 بعد عرضية أخرى من أسينسيو.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام في 6 مارس المقبل في حديقة الأمراء.

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