صلاح يسجل في حفلة ليفربول الخماسية على بورتو بدوري الأبطال

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا كاسحا على نظيره بورتو البرتغالي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الدراجاو بالبرتغال ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 25 من زمن المباراة و‘عزز محمد صلاح تقدم الريدز بهدف ثاني في الدقيقة 29 قبل أن يعود ماني ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53 وأضاف فيرمينيو الهدف الرباع في الدقيقة 70 واختتم ساديو ماني أهداف المباراة في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة اقترب ليفربول من التأهل لدور الـ8 بالبطولة حيث ينتظر الريدز لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 6 مارس المقبل لحسم التأهل رسميا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا