السفير البريطاني الجديد يصل طرابلس ويلتقي نشطاء

وصل إلى طرابلس، السفير البريطاني الجديد إلى ليبيا، فرانك بيكر، حيث استهل عمله اليوم الخميس، بلقاءٍ مع عددٍ من ناشطين أعضاء في منظمات المجتمع المدني بأحد المباني الأثرية في العاصمة.

وتولى السفير فرانك بيكر، مهام عمله على رأس البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى ليبيا مطلع فبراير الجاري، خلفًا للسفير السابق بيتر ميليت.

ووصف لقاءَه بالنشطاء في طرابلس بأنه «لقاء تثقيفي ومُمتع» موضحًا أنه دخل معهم في «نقاش جيّد حول أهمية تمكين النساء والشباب في المجتمع والتحديات على الواقع»، بحسب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر».

لقاء السفير البريطاني الجديد مع نشطاء في طرابلس. (حساب فرانك بيكر على تويتر)

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