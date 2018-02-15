جلالة يبحث مع جون جينغ ملف تنفيذ اتفاق مصراته تاورغاء

بحث وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلالة، مع مدير شعبة العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جون جينغ، برفقة نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة ماريا ريبيرو، بحث ملف تنفيذ اتفاق مصراتة تاورغاء ، موضحا أن هناك مجموعات عرقلت تنفيذ العودة، كما أكد على عمل حكومة الوفاق في مساعدة الفئات المستضعفة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية.

جلالة وحسب إدارة التواصل والإعلام، شدد على أن حكومة الوفاق عازمة على تنفيذ الاتفاق، وعودة أهالي تاورغاء بشكل آمن وفي القريب العاجل، مضيفا أن هناك مساعي من قبل الأعيان وبلدي مصراتة، للوصول إلى حلول مجدية، تتماشى مع اتفاق العودة.

ومن جانبه قال جينغ، إن هناك عدة تحديات تواجه ملف النازحين بالداخل، والمهجرين بالخارج، مؤكدا على ضرورة بذل جهد أكبر، لإحراز تقدم في مسار تحقيق الاستقرار في ليبيا.

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