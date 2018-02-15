الجيش التركي ينشيء سادس موقع مراقبة في إدلب السورية

قال الجيش التركي إنه أقام سادس موقع للمراقبة في محافظة إدلب في شمال سورية الخميس في إطار اتفاق عدم التصعيد المبرم مع إيران وروسيا.

وقال الجيش إن موقع المراقبة أقيم في منطقة بجنوب شرق إدلب ليكون الموقع الأكثر عمقًا الذي تقيمه القوات المسلحة التركية حتى الآن في شمال غرب سورية، وفق «رويترز».

وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران وموسكو في محاولة للحد من القتال بين القوات الموالية للحكومة والمعارضة التي يهيمن عليها الإسلاميون في شمال غرب سوريا وافقت تركيا على إقامة 12 موقعًا للمراقبة في إدلب والمحافظات المجاورة لها.

وانهار الاتفاق بدرجة كبيرة في ديسمبر كانون الأول عندما شن الجيش السوري بمساعدة مقاتلين مدعومين من إيران وضربات جوية روسية مكثفة هجومًا كبيرًا لاستعادة أراض في إدلب والمناطق المحيطة بها.

وعملت تركيا، التي تدعم معارضين يحاولون الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، مع روسيا وإيران الداعمين الدوليين الرئيسيين للأسد في الأشهر الأخيرة في محاولة للحد من إراقة الدماء في الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات.

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