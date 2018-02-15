الزوي يبحث عن مكان «مجهول» بعد تعميم «فيفا»

أكد مصدر مسؤول بإدارة نادي الفيصلي الأردني، أن الاتحاد الدولي قام بتعميم قرار إيقاف المحترف الليبي السابق بالفريق، أكرم الزوي، مع عدد من اللاعبين، على كل الاتحادات الأهلية بالبلدان الأعضاء في «فيفا» لمنع أي من اللاعبين المشاركة في أي مسابقة تتبع أي اتحاد عضو في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، حتى أغسطس المقبل.

وغادر الزوي، الأردن مساء اليوم، بعد الحصول على ما تبقى من مستحقاته في النادي، وقام بتوقيع إخلاء طرف، بعد أن فسخ النادي العقد المبرم بين الطرفين، وفقًا لـ«كووورة».

ويبحث الزوي حاليًا عن فرصة لعب غير رسمية في أي دوري «مجهول» لا يخضع لتبعية الاتحاد الدولي، يمارس فيه كرة القدم طوال مدة الإيقاف البالغة سنة ميلادية.

يذكر أن أربعة من لاعبي الفيصلي بالإضافة إلى الزوي اتهمو بالتعدي على حكم مباراة الفريق مع الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية بمصر الصيف الماضي، «الفيصلي خسره اللقاء 3-2».

وكان الزوي لعب للفيصلي موسمين، حقق فيهما مع الفريق لقب بطولة الدوري وكأس الأردن وكأس السوبر ووصافة بطولة الأندية العربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط