المتوسط:

طالبت مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية في وزارة صحة حكومة الوفاق الوطني “ناهد المكي” الجهات الرقابية والتنفيذية “التدخل ” لحلِ أي مشاكلَ أو عراقيل تعيق وصول الأدوية.

وقالت: ” نستغرب تأخر وصول الأدوية والمستلزمات العامة؛ خصوصاً أن الإدارة قد قامت بإعداد احتياجات سريعة في يوليو الماضي استغرق إعدادها عشرون يوماً؛ وأحيلت تلك الاحتياجاتُ للتنفيذ بعد أن استكملت لجنة العطاءات الفرعية عملها؛ واعتُمدت من طرف السيد وزير الصحة المفوض ومن المجلس الرئاسي أيضًاً”.

هذا وكانت “المكي” قد أعلنت في 12 من ديسمبر الماضي عن “انفراجٍ قريبٍ” لأزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية؛ وأضافت “قُمنا وسنقوم بالدور المناط بنا ما لم تطرأ أي ظروف خارجية تعطل عملنا”.

The post “إدارة الصيدلة” بحكومة الوفاق تطالب الجهات الرقابية بحل عراقيل وصول الأدوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية