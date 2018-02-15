مفوضية الإنتخابات تعلن عن إجمالي عدد الناخبين فى آخر يوم للتسجيل بمنظومتها

ليبيا – كشفت المفوضية العليا للإنتخابات في تقريرها اليومي الخاص بأعداد المسجلين أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ (2.403.386) ألف ناخب كما وبلغ عدد المسجلين في الخارج (2.511).

وبيّنت المفوضية في التقرير الذي تحصلت المرصد على نسخة منه أن عدد المسجلين الجدد حتى أمس الأربعاء بلغ (894.095) ألف ناخب جديد.

يشار إلى أن اليوم الخميس الموافق 15 فبراير2018 هو آخر يوم للتسجيل في منظومة الإنتخابات و ذلك بعد تمديد رئيس المفوضية لفترة التسجيل.

وكانت المفوضية قد اعلنت فى 6 ديسمبر الماضي انطلاق عملية فتح سجل الناخبين بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وما تضمنته المادة الثانية، والفقرة (4) من المادة الثالثة، وبناء على قرار مجلس المفوضية رقم (58) لسنة 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية